21.12.2020 | 17:50

La Policia Municipal va interposar un total de 39 denúncies durant el cap de setmana i la matinada d'avui per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. Fins a 33 d'aquestes denúncies es van interposar a persones que incomplien el confinament nocturn, i tres més a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada.