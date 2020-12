La plantilla de Policia Municipal la formen 230 agents. Nebridi Aróztegui La plantilla de Policia Municipal la formen 230 agents.

Vint policies municipals més, aquest mandat

Laura Hernández

18.12.2020 | 20:52

L'increment de la plantilla de la Policia Municipal i la millora dels equipaments de seguretat van protagonitzar ahir el ple de desembre, una sessió marcada per les unanimitats i un inusual nombre de propostes transaccionades. A les portes de Nadal, el consens va marcar un ple virtual en el qual la oposició no va sumar prou suports per forçar la contractació de vint nous agents de la Policia Municipal l'any vinent. La proposta de resolució la presentava Ciutadans, que defensa la necessitat que el govern trenqui l'històric dèficit d'efectius amb una contractació extraordinària de 20 agents l'any 2021. "Terrassa té la ràtio més baixa de policia per...