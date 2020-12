Terrassa es bolca amb La Marató

Laura Massallé

18.12.2020 | 20:52

TV3 i Catalunya Ràdio emeten demà, diumenge, la 29a edició de La Marató, que estarà dedicada a la sensibilització, la divulgació i la recaptació de recursos per a la recerca biomèdica sobre la Covid-19. Laura Rosel, realitzadora d'"El matí de Catalunya Ràdio"; Raquel Sans, presentadora del "TN Migdia" i directora dels últims programes especials sobre la Covid-19, i Mònica Terribas i Jordi Basté, que estan preparant un projecte per a TV3, en seran els presentadors. Tots ells, juntament amb Roger Escapa, que donarà el tret de sortida a aquesta edició des d'"El suplement" de Catalunya Ràdio, faran equip per a aquesta Marató excepcional.

La primera part del programa, realitzada en exteriors, pretén reivindicar la feina dels treballadors i treballadores de l'àmbit sanitari. En aquest sentit, els presentadors es traslladaran a diversos centres sanitaris catalans, on hi haurà sets d'entrevistes a testimonis i professionals, i actuacions i connexions en directe amb les activitats que es facin, com cada any, a tot el territori. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és un dels centres escollits, però La Marató no hi emetrà en directe sinó que durant el programa es podrà veure un vídeo ja enregistrat en què participen professionals de l'àmbit de salut mental.

Amb l'arribada del vespre, La Marató es traslladarà als estudis de TV3 a Sant Joan Despí per fer una gran gala d'entreteniment que també inclogui moments de sensibilització i divulgació. L'egarenc Xavi Coral serà un dels responsables d'acostar l'espectador a l'espai virtual que, per motius de seguretat, enguany substituirà la tradicional connexió amb les seus telefòniques territorials; mentre que el xef Marc Ribas, resident a Terrassa, protagonitzarà algun dels moments més divertits i especials de la nit.

Pere Arquillué i Riqui Puig col·laboren en la crida a la solidaritat a través de missatges enregistrats que es podran veure durant el programa, que també comptarà amb algunes de les veus més actuals del panorama musical com els terrassencs Miki Núñez i Gemma Humet, que juntament amb altres 28 artistes, entre els quals hi ha els egarencs Lildami i Doctor Prats, a més del mallorquí Joan Garrido, que viu actualment a la nostra ciutat, interpreten l'himne del programa d'enguany, "Serem més forts (Toca a tothom)", una peça coral que pretén convertir-se en un crit d'esperança. La cançó, amb un espot que es va gravar a mitjans d'octubre al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, forma part del disc de La Marató d'enguany, que inclou 19 temes entre els quals també destaca "Caminem lluny", gran hit de la banda egarenca Doctor Prats, interpretat en aquesta ocasió per la guanyadora i els finalistes del concurs de cant televisiu "Operación Triunfo 2020", emès precisament des del mateix Parc Audiovisual de Catalunya.

Mobilització

La mobilització de la societat catalana entorn de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio és un dels trets que converteix aquest programa en un esdeveniment únic, en una festa col·lectiva que transcendeix el plató televisiu. Per a cada nova edició de La Marató, la ciutadania pren la iniciativa en l'organització d'actes festius que tenen com a objectiu incrementar el marcador del programa. Cada any hi ha concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars, per esmentar-ne alguns exemples. I enguany, tot i les restriccions a causa de la pandèmia, també s'organitzen diverses activitats arreu de Catalunya.

A Terrassa, escoles, clubs, associacions i altres entitats ja fa dies que hi treballen i mentre que alguns actes se celebraran aquest cap de setmana, altres ja s'han realitzat. L'Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència ha realitzat el conegut ball de "Jerusalema" per fer visible La Marató d'enguany i animar els clients i amics via xarxes socials i ha recollit donatius durant tota la setmana. D'altra banda, des de la Comunitat de Creadors.TV realitzen a partir d'avui a les 22h una programació contínua durant 24 hores de contingut audiovisual en català a internet en diferents plataformes: Twitch, YouTube i TikTok.

Avui a les 17.30 i a les 20 hores, i demà a les 17.30h, el Teatre de la Santa Creu acollirà l'espectacle "Això va de riure", amb diferents textos teatrals còmics a càrrec d'alumnes d'Acció Teatre. L'AMPA Col·legi Mare de Déu del Carme ha organitzat una gimcana "online" pels barris del voltant del col·legi "perquè les famílies puguin resoldre les preguntes i trobar així els ingredients per curar el maleït virus".

Altres entitats que ja han realitzat actes són l'AMPA de l'Escola La Nova Electra, el Centre Hípic La Granja de Terrassa, el Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Terrassa), el Col·legi Sagrat Cor de Jesús, Minyons de Terrassa, Creixen Terrassa, l'EOI de Terrassa, l'escola Airina, l'Escola Petit Estel - La Nova, l'Escola Pia de Terrassa, l'Escola Ramon Pont, l'escola Tecnos, les escoles Cingle, Delta i Jardinet, la Fundació Main, l'institut-escola Pere Viver i L'Heura del Vallès, segons publica la web de La Marató.