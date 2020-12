Algunes parades de la Fira d'Hivern van començar a vendre ahir, malgrat la pluja. Nebridi Aróztegui Algunes parades de la Fira d'Hivern van començar a vendre ahir, malgrat la pluja.

Només artesans terrassencs

Santi Palos

18.12.2020 | 20:52

Des d'avui i fins el 6 de gener, cada dia, a la plaça del Progrés es poden veure i adquirir peces de bisuteria, roba i complements, incensos, joguines de fusta, esmalts, objectes de decoració i regal i altres productes artesans, És la Fira d'Hivern, que cada Nadal (i també per Festa Major) l'Associació d'Artesans de Terrassa munta a la Rambla d'Ègara i que, a causa de la Covid-19 "l'Ajuntament ha ubicat aquí. El nostre interès, i el lloc on hauríem volgut fer-la, era la Rambla d'Ègara, però se'ns ha dit que, segons el Procicat, era un espai que no es podia perimetrar. No tenim clar de qui ha estat la decisió, perquè a Granollers i altres...