Multiplica per cinc la taxa màxima d'alcohol quan incomplia el toc de queda

19.12.2020 | 04:00

Va tenir un accident quan circulava en horari nocturn, incomplint el toc de queda, i anava molt ebri, pel que sembla. Més: no tenia carnet. La Policia Municipal va rebre el dijous, a les 2.45 de la matinada, la trucada d'un testimoni que informava que hi havia un vehicle accidentat a la plaça de la Bicicleta i el conductor semblava ebri. Dues unitats policials van acudir al lloc i van confirmar que el cotxe havia col·lidit amb la rotonda de la plaça. Els agents van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor, amb un resultat positiu d'1,31 mil·ligrams. A més, els guàrdies van constatar que l'individu no tenia permís de conduir. I van immobilitzar el vehicle, que va ser recollit per Egarvia. L'implicat va ser denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit i per incompliment del toc de queda. D'altra banda, un altre conductor va quadruplicar el dijous els nivells màxims d'alcoholèmia permesos. A la tarda, la Policia Municipal va muntar un control preventiu d'alcoholèmia a l'avinguda del Vallès, dins la campanya organitzada pel Servei Català de Trànsit de controls d'alcoholèmia i drogues. Al llarg del servei es van controlar 42 vehicles. Es van interposar tres denúncies a conductors amb la ITV del vehicle caducada i una altra al conductor citat, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, amb una taxa d'1,03 mil·ligrams. Els agents van interposar denúncia per un delicte contra la seguretat del trànsit i el vehicle va ser immobilitzat i retirat per Egarvia.