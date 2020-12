Multats per una festa nocturna en un local

19.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar ahir sis persones que feien una festa nocturna en un local ubicat al carrer de Blanes, a Can Jofresa. Un ciutadà va trucar la policia per informar dels sorollos que procedien d'un establiment. Uns agents van comprovar que el local tenia la porta tancada pero s'hi estava celebrant una festa. Els guàrdies van interposar multes a les sis persones que hi havia a l'interior, per incompliment de les restriccions de mobilitat nocturna i per pertorbar el descans del veïnat. Durant el dijous i la matinada d'ahir, el cos local va posar nou denúncies per incompliment de les mesures de restricción contra el Covid-19. Una es va interposar a una persona que estava fumant a la via pública "sense respectar la distància de seguretat", segons la policia. Una altra denúncia la va rebre una persona que circulava pel carrer "i no va facilitar cap causa justificada".