Més del 22% dels majors de 65 anys està en perill de desnutrició

18.12.2020 | 20:52

Un 4% de la població major de 65 anys a Espanya pateix desnutrició i entre un 22% i un 25% està en risc de patir-ne, a causa, bàsicament, de les seves malalties cròniques i també a problemes de masticació i deglució per la disminució de la secreció de la saliva i alteracions en la dentadura. Així ho adverteix una guia sobre la desnutrició de la gent gran i els pacients amb cronicitat editada conjuntament per l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE). 7,9 milionsA Espanya es calcula que hi ha uns 7,9 milions de persones majors de 65 anys i 2,2...