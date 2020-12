Taules i cadires buides en una terrassa de bar a la plaça de Salvador Espriu, al Centre de Terrassa. Nebridi Aróztegui Taules i cadires buides en una terrassa de bar a la plaça de Salvador Espriu, al Centre de Terrassa.

Indignació al sector de l'hostaleria per les noves mesures de la Generalitat

Javier Llamas

18.12.2020 | 20:52

La indignació dels hostalers, que les batzegades en les decisions governamentals havia posat al límit en els últims mesos, s'ha desbordat amb la decisió de la Generalitat d'endurir les restriccions per a bars i restaurants: a partir del dilluns, i fins a l'11 de gener, només podran obrir per a servir esmorzars i menjars de 7.30 a 9.30 del matí i de 13 a 15.30 hores. Els establiments que hacin menjar per emportar també podran servir sopars de 19 a 22 hores. "Estem molt indignats, molt cabrejats. Sempre som els dolents de la pel·lícula", va dir ahir Xavier Gómez, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Si per ell fora, va anticipar, els locals...