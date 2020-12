Incident pel torn de paraula i l'ús del ROM

L.H.

18.12.2020 | 20:52

Tot i el bon clima prenadalenc, al ple del desembre van tornar a aflorar els retrets entre el PSC i els partits al govern, Tot per Terrassa i ERC, ara per la negativa de l'alcalde, Jordi Ballart, a donar-li un torn de rèplica als socialistes.

La situació es va produir durant el debat sobre el Pla Estratègic de Subvencions. Els grups de l'oposició van criticar que el document entrés al ple com a proposta de resolució, quan té categoria de dictamen. Els grups van tenir la primera notícia del pla dilluns, en junta de portaveus, i han tingut tres dies per estudiar el pla, preparar esmenes i transaccionar-les.

La regidora Jennifer Ramírez va demanar disculpes pel retard, que va atribuir a raons tècniques, i va explicar que tant Cs com JxT van fer l'esforç de negociar aportacions al document. "La resposta del PSC ha estat no. Han tingut temps, però és una qüestió d'actitud", va dir.

Construir sumant

Javier Garcia, del PSC, va criticar el govern per "no explicar" el pla a l'oposició i va retraure "a ERC" i "a Albert" que de manera recurrent apel·li "a construir ciutat sumant".

Fins aquí res extraordinari. Però el debat va pujar de to quan el republicà Isaac Albert va prendre la paraula, acabat el segon torn de rèplica, per acusar els socialistes d'escudar-se en la majoria absoluta de l'executiu per "no fer la feina".

"Nosaltres fem errors i els acceptem -va dir, en al·lusió a la disculpa de Jennifer Ramírez-. Hi ha dos grups que en 48 hores han fet esmenes. Ja està bé d'arrepenjar-se en la majoria absoluta".

En un moment de la intervenció, Albert es va referir als socialistes Alfredo Vega, Javier Garcia i Marc Armengol, abans de dir que "estar a l'oposició és molt dur; s'ha de treballar molt i no estan acostumats".

Immediatament el socialista Garcia va demanar la paraula "per al·lusions", però l'alcalde li va negar i va donar el debat per tancat.

El PSC va optar per callar, però en el torn de preguntes va presentar la "més enèrgica protesta" i va acusar Ballart de "silenciar l'oposició" i d'imcomplir el ROM.

Conscient dels fets, Ballart intervenir per "demanar disculpes. No tenia cap interés de silenciar a ningú", va dir, per afegir que endavant "intentaré ser més precís".