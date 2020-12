Les gambes, els llagostins, el gall dindi, el xai, els polvorons i els torrons són els aliments amb més excedents. Les gambes, els llagostins, el gall dindi, el xai, els polvorons i els torrons són els aliments amb més excedents.

Fins a un 20% del menjar de Nadal acaba a les escombraries

Redacció

18.12.2020 | 20:52

Encara que en aquest pròxim Nadal les reunions familiars seran més reduïdes, es creu que l'esperit de festejar propiciarà que continuem cometent els típics excessos propis d'aquestes festes. De fet, fins a un 20% del menjar que es prepara durant les festes nadalenques a Espanya acaba al cubell de les escombraries. Així ho constata un estudi sobre el malbaratament d'aliments realitzat pels responsables d'una coneguda aplicació per a mòbils que connecta els clients a restaurants i botigues d'alimentació que disposen d'excedents no venuts i una fundació que treballa per oferir oportunitats de desenvolupament per a les persones i la societat en general a través de...