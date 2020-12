Joan Carles Folia, en una xarrada motivacional. Joan Carles Folia, en una xarrada motivacional.

Joan Carles Folia, coach i comunicador

"Fer un Nadal diferent serà extraordinari"

J. A.

18.12.2020 | 20:52

Aquest terrassenc afincat a La Garrotxa, porta més de 10 anys recorrent el món, parlant amb pares, mares, docents, empresaris, assalariats, rics i pobres, persones. Joan Carles Folia intenta remoure consciències i convèncer la gent que hem de viure i no sobreviure. No dona consells, convida a pensar-hi. Col·laborador setmanal de Diari de Terrassa, amb ell intentem saber com es pot afrontar un Nadal com el que està a punt d'arribar, en un terreny completament inexplorat. Ara m'haurà de defensar que el 2020 ha estat un any positiu. Vostè com tothom s'ha vist obligat a fer coses diferents, mai fetes a les nostres vides i això sempre és un aprenentatge. Vull dir que hem...