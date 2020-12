ERC diu que va retirar la pancarta per protegir l'alcalde

18.12.2020 | 20:52

Evitar-li el tràngol judicial a l'alcalde Jordi Ballart i el risc d'una inhabitació, com la de Quim Torra, President de la Generalitat. Esquerra Republicana de Catalunya va explicar ahir els motius que van portar al grup a retirar la pancarta exigint la llibertat dels presos independentistes que penjava de la finestra del despatx del grup municipal.

El partit va donar compliment al requeriment del jutjat, "una mesura cautelar, per què encara no hi ha sentència", va voler puntualitzar el republicà Isaac Albert. "Nosaltres ens fem responsables de les nostres decisions, però no podem pretendre que les accions que prenem perjudiquin tercers".

L'aclariment va arribar al torn de precs i preguntes, arran d'una pregunta per escrit de Ciutadans, que tornava a demanar explicacions a l'alcalde per "no atendre" l'informe dels serveis jurídics municipals de febrer de 2019 "instant-lo a ser neutrals", va defensar Javier González.

Ballart va acusar el portaveu de Ciutadans de fer campanya portant al ple un tema de l'any passat i va defensar la seva intervenció. "L'Ajuntament compleix la legalitat", va dir, per recordar que al novembre de 2019 va retirar la pancarta demanant la llibertat dels presos que penjava del balcó municipal, "un lloc oficial", però va respectar la pancarta ERC, que estava a "un espai exclusiu del grup sense caràcter representatiu".

Molest pel que va considerar una maniobra política de Cs "per posar-me al costat dels independentistes", l'alcalde va voler deixar clar que "jo no faig el joc als independentistes". I va afegir: "No vull que hi hagi ningú a presó. I menys gent que ha estat regidor d'aquest Ajuntament. És un tema de drets humans i de democràcia".