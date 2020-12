Per regions, els Reis són els favorits a Andalusia (65%), Madrid (57%) i Catalunya (48%). Per regions, els Reis són els favorits a Andalusia (65%), Madrid (57%) i Catalunya (48%).

Els Reis d'Orient guanyen la partida al Pare Noel

Redacció

18.12.2020 | 20:52

Més de la meitat de les famílies espanyoles (54%) celebra en major mesura l'arribada dels Reis d'Orient, la nit del 5 de gener, que la de Pare Noel, la nit de Nadal. L'arribada de Santa Claus és l'opció preferida només per al 15% de la població, mentre que un terç, el 31%, reconeix que commemora totes dues celebracions per igual. Per comunitats autònomes, Andalusia és la regió amb més fervor cap als Reis d'Orient, un 65%, enfront d'un 9% que prefereix l'arribada del Pare Noel i un 27% que gaudeix de totes dues celebracions per igual. A Madrid el percentatge que s'inclina pels Reis d'Orient se situa en un 57%; pel Pare Noel, un 12%; i tots dos per igual, un 32%....