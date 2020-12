Xiu-Xiu vindrà segur, però està per decidir si farà les visites

S.P.

18.12.2020 | 13:28

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest matí, en la presentació de les noves mesures anti-Covid, que "no hi haurà patges reials a peu de carrer", i que els nens hauran de fer arribar les cartes als Reis per internet o en bústies reials que s'habilitin. Malgrat això, el Patge Xiu-Xiu "arribarà a Terrassa el dia 26, segur", ha assegurat a aquest diari Ricard Figueras, president del Social, que n'organitza l'estada a la nostra ciutat. El que està encara per decidir és si mantindrà la seva agenda de visites, o com les farà. "Hem d'esperar que les noves restriccions surtin publicades al Diari Oficial de la Generalitat i llegir la lletra petita", afegeix Figueras. "Llavors parlarem amb l'Ajuntament sobre quin format podem donar a aquestes visites de Xiu-Xiu."