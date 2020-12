El Patge Xiu-Xiu manté la seva agenda

18.12.2020 | 04:00

Davant la impossibilitat de fer cavalcada, algunes poblacions han optat per convidar els Reis d'Orient a una estada de quatre o cinc dies, amb actes de petit format. És una opció que l'Ajuntament i el Social han descartat "perquè a Terrassa ja tenim el Patge Xiu-Xiu, que rep els nens personalment i recull les seves cartes", assenyala Rosa Boladeras. Ara per ara, Xiu-Xiu manté intacte la seva agenda. Arribarà com cada any el dia 26, festivitat de Sant Esteve, tot i que ho farà en un lloc secret i sense recorregut amb carrosa fins a l'atri de l'Ajuntament. Allà, però, farà la seva aparició a les 6.30 de la tarda, per tal de dir el seu discurs i recollir les primeres cartes. Fins al 5 de gener, gairebé cada dia Xiu-Xiu té una visita a un districte o una entitat de la ciutat. L'única diferència és que, aquest any, els espais dels districtes seran patis d'escola, i que el patge no es posarà els nens a la seva falda, sinó que hi parlarà a un metre de distància.