FGC posa en servei dilluns el nou aparcament de l'estació de Nacions Unides

18.12.2020 | 11:40

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà en servei aquest pròxim dilluns, 21 de desembre, el nou aparcament d'intercanvi modal a l'estació de Terrassa Nacions Unides. El nou park&ride, construït sota l'estació de final de línia d'FGC, és un punt d'intercanvi modal ja que té accés directe a la línia d'FGC que travessa Terrassa així com a diverses línies de bus urbà. A més de beneficiar els usuaris del transport públic, també en podran fer ús els veïns de la zona

L'aparcament disposa de tres plantes amb un total de 192 places: 173 cotxes, 6 de les quals habilitades per a persones amb mobilitat reduïda, i 19 motos. A més, compta amb carregadors per a vehicles elèctrics i un espai segur i tancat per a bicicletes. També disposa de càmeres de circuit intern i control d'accessos i un servei de vigilància i atenció 24 hores els set dies de la setmana. L'accés a l'estació és directe des de la planta -3 de l'aparcament.