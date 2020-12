El rei Melcior, en una visita anterior a Terrassa. Aquest any és possible que Ses Majestats facin visites a diferents espais de la ciutat. Lluís Clotet El rei Melcior, en una visita anterior a Terrassa. Aquest any és possible que Ses Majestats facin visites a diferents espais de la ciutat.

Els Reis pensen ara en fer petits actes per tota la ciutat

Santi Palos

17.12.2020 | 20:41

La Festa de Benvinguda als Reis d'Orient, que, amb tres passis, s'estava organitzant a l'Estadi Olímpic, no es farà. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ho va comunicar ahir als periodistes després de la presentació de la temporada municipal de teatre. Davant l'evolució negativa de la pandèmia, i la previsió pessimista per a les pròximes setmanes, l'Ajuntament i el Social, organitzadors de la vinguda dels Reis d'Orient a Terrassa, han decidit suspendre l'espectacle. Això no obstant, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat el 5 de gener, i en aquests moments l'Ajuntament i el Social treballen amb la idea que la seva presència sigui objecte "d'una...