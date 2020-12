Els Amics de la Fira de Santa Llúcia entreguen una panera a la Residència Sant Llàtzer

18.12.2020 | 12:45

L'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia ha fet entrega aquest matí d'una panera solidària als avis i avies de la Llar Residencial Sant Llàtzer. Davant la crida del centre a la ciutadania a fer petits regals als residents en un any en què no podran "celebrar el Nadal com es habitual" ni "estar acompanyats dels seus éssers estimats", els firares han unit forces i amb les aportacions econòmiques de cadascun d'ells han adquirit diversos productes perquè els avis i àvies de la residència "puguin passar, almenys, un Nadal més dolç", expliquen. Així, han entregat avui als responsables del centre una panera amb bombons, xocolatines, torrons tous, begudes sense alcohol, pinya i panettones, així com mitjons i colònia. Els firaires, a més, animen a tota la ciutadania a participar en aquesta iniciativa organitzada per la Llar Residencial Sant Llàtzer, que accepta regals fins al 23 de desembre a través de diversos punts de recollida.