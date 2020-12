El director general de Diari de Terrassa, Raúl Sanz, i el president de Creu Roja-Terrassa, Marià Gàllego, ahir. Lluís Clotet El director general de Diari de Terrassa, Raúl Sanz, i el president de Creu Roja-Terrassa, Marià Gàllego, ahir.

El Diari lliure les joguines a Creu Roja

Redacció

17.12.2020 | 20:41

El director general de Diari de Terrassa, Raúl Sanz, va fer lliurament ahir a la tarda a Creu Roja-Terrassa de les joguines recollides pel rotatiu entre els seus anunciants, sumant-se així un any més a la campanya de l'entitat, que té com a objectiu recollir joguets nous per a més de 1.500 infants amb motiu de la festa de Reis, les famílies dels quals s'estima que no poden assumir el cost d'adquirir-los. El lliurament el va fer ahir a la tarda en el magatzem habilitat per a la campanya situat en el centre cívic President Macià el director general del Diari, Raúl Sanz, al president de Creu Roja-Terrassa, Marià Gàllego. A més, els anunciants del rotatiu...