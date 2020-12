Cribratge urgent per un positiu en planta a l'Hospital de Terrassa

Laura Hernández

17.12.2020 | 20:41

L'Hospital de Terrassa ha hagut de fer front aquests dies a un cas de Covid en una "planta neta" i activar un cribratge d'emergència per aïllar el virus. El centre ha aplicat el protocol establert per Salut i ha procedit al rastreig de tots els pacients i professionals de la planta: persones malaltes, personal sanitari, de la neteja, etc. En el cribratge s'han detectat positius asimptomàtics, informen des del centre. No ha transcendit el nombre de persones contaminades. Des de l'Hospital de Terrassa informen que el pacient positiu va ser sotmès a una prova PCR en el moment de l'ingrés hospitalari, tal com marca el protocol, que s'aplica tant a pacients que ingressen tant per malaltia comuna, com...