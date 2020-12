Comas és absolta del delicte d'atemptat

Javier Llamas

17.12.2020 | 20:41

No ha quedat provat que l'acusada s'acostés a aquella mossa d'esquadra, l'agafés de l'armilla i l'empenyés contra la paret. Tampoc que li causés lesions propinant-li dos cops de puny en l'espatlla. No ha quedat provat, per a la magistrada del jutjat penal número 3 de Terrassa, que l'acusada, la fotoperiodista Mireia Comas, cometés un delicte d'atemptat quan treballava cobrint un desnonament a Can Palet. El judici es va celebrar el passat 2 de desembre. Els fets, el 13 d'octubre. El fiscal demanava una pena d'un any de presó per a Comas, considerada presumpta autora d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. La imputada va dir que la versió de la mossa no era certa i va negar...