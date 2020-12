Vega critica que el projecte de pressupostos "no mira a la ciutat sinó a l'Ajuntament"

Laura Massallé

16.12.2020 | 20:57

El president del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega, va lamentar ahir en roda de premsa que, sota el seu parer, el projecte de pressupostos del Consistori per al 2021 "no mira a la ciutat sinó exclusivament a l'Ajuntament". Per a Vega, que va criticar "les promeses de debat incomplertes" per part de l'executiu municipal, aquests pressupostos no han de ser "només un instrument de sostenibilitat de l'Ajuntament i els seus serveis sinó una palanca per a la reconstrucció de la ciutat i més quan el mateix govern afirma que no hi ha un problema de recursos". El PSC critica "l'immens retrocés en participació ciutadana del bipartit...