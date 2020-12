Suspesa la Festa de Benvinguda als Reis a l'Estadi

17.12.2020 | 12:10

Primer va ser la decisió de no poder organitzar la cavalcada de Reis. Ara ha estat l'anul·lació de la Festa de Benvinguda a Ses Majestats prevista a l'Estadi Olímpic. Social i Ajuntament de Terrassa han confirmat aquest matí una decisió que es va prendre ahir motivada per l'actual situació sanitària. Així, sis dies després de presentar aquest gran acte i després d'haver generat una important polèmica, la proposta s'ha suspès definitivament i ara es treballa en el pla "B", que és diferent, però que deixa molt clar que la pandèmia és la que marca les actuals decisions.

Melcior, Gaspar i Baltasar tenien previst arribar com sempre la tarda del dia 5, en helicòpter. Una estona després, els Reis d'Orient s'havien de desplaçar a l'Estadi Olímpic per tal de protagonitzar una gran festa de benvinguda, que seria l'únic moment en què podrien ser vistos personalment. Aquesta festa estava prevista tres vegades, a les 5.30 i a les set de la tarda, i a les 8.30 del vespre. L'aforament era inicialment previst per a un miler de persones en cada sessió, encara que ara ja la capacitat i la forma d'aconseguir les entrades ja no serveixen per res perquè la festa està suspesa.