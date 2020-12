El retorn a classe es retarda fins a l'11 de gener per allunyar-lo de festes

16.12.2020 | 20:57

El Departament d'Educació, aconsellat pel de Salut, ha decidit que el 8 de gener, divendres, es consideri festiu a efectes escolars a Catalunya i les classes es reprenguin el dia 11, per allunyar el màxim possible el retorn a les aules de les reunions familiars de les festes nadalenques. El Departament d'Educació va comunicar aquesta decisió als sindicats de docents i també la va valorar ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una roda de premsa telemàtica realitzada juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés. "És una mesura preventiva que ha de facilitar que els hipotètics contagis durant les vacances de Nadal i fins al dia de Reis arribin a l'escola en la mínima expressió possible; que afecti de la manera més insignificant possible els grups estables de les escoles", va remarcar Bargalló.

El calendari escolar actual indicava que els alumnes de primària i secundària de Catalunya havien de tornar a les aules el 8 de gener, divendres, però amb aquesta decisió no ho hauran de fer fins al dia 11, la qual cosa suposarà cinc dies després de la celebració del Dia de Reis en què és habitual que les famílies tinguin contacte amb els menors per portar els regals, el que, segons Salut, incrementarà el risc de contagis.

Per això, els epidemiòlegs han recomanat que hi hagi més dies de distància entre les trobades familiars d'aquests dies festius i la tornada a l'escola.

Seguretat

Catalunya farà PCR voluntàries als docents i a tot el personal que treballa en centres escolars a la tornada a les classes després de l'aturada nadalenca, a partir de l'11 de gener, amb la finalitat que les escoles segueixin sent tan segures com ho han estat durant el primer trimestre, segons el Govern. Bargalló va destacar que, gràcies a l'esforç del col·lectiu docent, el contagi ha estat "pràcticament inexistent" a les escoles, que han estat espais "segurs" el primer trimestre, durant el qual s'han realitzat unes 615.000 proves de PCR en l'entorn escolar.