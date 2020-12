Dues persones passegen per la llera de la riera de les Arenes, a l'alçada del barri de Les Arenes. Nebridi Aróztegui Dues persones passegen per la llera de la riera de les Arenes, a l'alçada del barri de Les Arenes.

La nova Taula de Rieres arrenca amb l'objectiu d'evitar riscos i trencar barreres

Laura Hernández

16.12.2020 | 20:57

La nova Taula de Seguiment de Rieres ja és una realitat. Dijous es va constituir en sessió telemàtica el nou espai de deliberació, una plataforma integrada per partits, entitats, veïns i tècnics municipals que substitueix l'antiga taula -creada el febrer de 2018- i passa a dependre directament de la nova regidoria de Rieres, liderada per Jennifer Ramírez. La Taula neix amb l'objectiu de ser l'espai on debatre, proposar estudis, projectes o actuacions a l'equip de govern sobre els trams urbans de les rieres de Les Arenes i del Palau. L'endegament dels dos cavals que travessen la ciutat de nord a sud, la riera del Palau pel vessant Oest i la de les Arenes per l'Est, forma part de programa de...