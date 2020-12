Seu de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a Terrassa, al carrer de Baldrich. Seu de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a Terrassa, al carrer de Baldrich.

Nou detinguts per la venda de precontractes laborals ficticis

Redacció

16.12.2020 | 20:57

La investigació va començar a la Comisaría de Terrassa. I encara no ha acabat. De moment, però, hi ha nou detinguts. Agents de la Policía Nacional han desmantellat una trama dedicada a la venda de precontractes de treball perquè ciutadans comunitaris no residents poguessin aportar-los en l'obtenció del certificat de registre i assignació de NIE. Així podien beneficiar-se dels drets inherents a ser titular d'aquesta documentació; entre ells, disposar de la targeta sanitària. Fruit de les indagacions, el Cuerpo Nacional de Policía ha detingut a nou persones, majoritàriament de nacionalitat italiana. No obstant això, el capitost de la xarxa...