L'Ajuntament i el Social estudien ara una "ruta" de visites dels Reis per la ciutat

S.P.

17.12.2020 | 13:15

Davant la impossibilitat, a causa de l'evolució de la pandèmia, de fer un espectacle de benvinguda a l'Estadi Olímpic, l'Ajuntament i el Social treballen ara amb la possibilitat d'una "redistribució i repartiment pel territori de la ciutat" dels actes amb els Reis d'Orient, durant el 5 de gener, ha explicat aquest migdia la regidora de Cultura, Rosa Boladeras. Els detalls es donaran a conèixer d'aquí a pocs dies, quan hi hagi recomanacions més clares del Procicat, i pugui activar-se la web en què es podran fer les inscripcions. El Patge Xiu-Xiu manté ara per ara intacta la seva agenda. Boladeras afegeix que, si aquesta "ruta" reial tampoc fos possible, els Reis d'Orient vindrien igualment i es podrien veure per televisió.