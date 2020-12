Imputat per conduir sense carnet

17.12.2020 | 18:05

Un conductor ha estat imputat per anar al volant tenint el carnet suspès. El dimecres, a les 4.20 de la tarda, una dotació de la Policia Municipal que feia patrullatge pel Mercadal va aturar un vehicle que circulava per l'avinguda de Béjar, amb el carrer de Provença, sense respectar els senyals de trànsit. Un cop els agents van identificar el conductor, van constatar que aquest tenia una suspensió des de feia més de dos anys del permís de conduir i que no havia realitzat el curs de recuperació de punts. La policia va aixecar un acta per un presumpte delicte de trencament de condemna.