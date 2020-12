Ferida en xocar un autobús i un turisme

17.12.2020 | 17:59

Una passatgera va resultar ferida el dimecres en un xoc entre un autobús i un turisme a la carretera de Montcada. A les 8.30 del matí, la central d'autobusos de Sarbus va informar a la Policia Municipal que un dels seus vehicles havia col·lidit contra un turisme quan circulava per la carretera de Montcada, amb el carrer de Sant Cosme, i una passatgera havia resultat ferida. Fins al lloc va acudir una unitat policial, que va constatar que el turisme implicat en el xoc havia quedat al mig de la carretera i obstaculitzava el pas. Els agents van assistir a la persona ferida, que no duia posat el cinturó de seguretat, segons la policia. Una ambulància la va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.En principi, les lesions semblaven lleus. Una grua d'assistència va retirar el turisme del mig de la calçada i els policies van restablir la circulació. També es va activar Eco-Equip per netejar la zona de les restes dels vehicles.