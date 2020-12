Dos denunciats per llançar runes d'una obra als contenidors de reciclatge

17.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha denunciat dues persones per llançar runes d'una obra als contenidors de reciclatge de la via pública. La intervenció va tenir lloc el dimarts al migdia a la carretera de Castellar. A les 12.20, un inspector de residus de l'Ajuntament va trucar la Policia Municipal i va demanar una unitat perquè unes persones que treballaven en una obra es van negar a identificar-se malgrat el seu requeriment. Els agents municipals que van acudir a la zona, a la carretera de Castellar amb l'avinguda del Vallès, van observar com dues persones llançaven runes d'una obra als contenidors de reciclatge. Van identificar els implicats i uns inspectors van aixecar actes de sanció.