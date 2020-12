Cribratges per un positiu en una planta "no Covid" de l'Hospital de Terrassa

Cribratges per un positiu en una planta "no Covid" de l'Hospital de Terrassa

17.12.2020 | 14:01

En les darreres hores, l'Hospital de Terrassa ha realitzat un cribratge massiu a malalts, personal sanitari i de neteja a conseqüència d'un cas positiu en una planta "no Covid". Tots els malalts, abans de ser ingressats en aquest centre sanitari i com passa a tot el sistema de Salut, son objecte d'una prova PCR. En cas de ser negatius poden accedir a l'Hospital. En aquest cas, un malalt, que havia donat negatiu i per tant estava en una planta "neta", va desenvolupar la malaltia a l'Hospital de Terrassa. Després de detectar-se aquest positiu es va activar tot el protocol de protecció i es va realitzar un cribratge massiu. Es va detectar un altre cas asimptomàtic i després dels pertinents canvis, la planta hospitalària ha tornat a la situació de normalitat prèvia a aquest cas, un fet que també s'han produït en altres centres sanitaris en aquesta pandèmia.