Continuen pujant els ingressos per Covid als hospitals de la ciutat

Laura Hernández

16.12.2020 | 20:57

Les dades epidemiològiques continuen empitjorant a la ciutat, on el repunt de casos ja és percep de manera clara als hospitals de la ciutat. Dilluns la xifra d'ingressats a l'Hospital de Terrassa i a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa era de 130 persones i ahir, només dos dies més tard, ja era de 151. L'increment de pacients es veu a les plantes i encara no repercuteix en un repunt de casos a les unitats de cures intensives. A les plantes de l'Hospital de Terrassa, ahir hi havia 43 pacients positius, enfront dels 38 de dilluns. El centre atén també 4 malalts de covid en hospitalització domiciliària, un més que dilluns. Pel que fa a Mútua, els ingressos en...