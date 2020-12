El Consell d'Entitats i Espai Drets demanen un pla de xoc social

Laura Massallé

17.12.2020 | 12:52

Davant "el greu impacte en forma de crisi social, sanitària i econòmica que ha produït la pandèmia del coronavirus", el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana de Terrassa i Espais Drets insten l'Ajuntament a posar en marxa "de forma urgent" un pla de xoc social que contempli, entre altres, l'aturada de tots els desnonaments a persones vulnerables de forma indefinida, garantir l'accés de tothom als subministraments bàsics, oferir suport psicològic a qui ho necessiti i dotar els treballadors dels Serveis Socials dels recursos necessaris. Ho fan a través d'una moció que presentaran demà al ple municipal ordinari de desembre.

Ambdues plataformes consideren que "no es pot permetre que no hi hagi coordinació ni criteris transversals entre diferents serveis com el socials i els d'habitatge". Per això demanen una reforma estructural i un canvi de rumb en les polítiques públiques socials i d'habitatge que suposi el disseny d'un nou model de Serveis Socials. A més, proposen la creació d'un òrgan "transversal, horitzontal i participatiu format per tots els col·lectius, plataformes i entitats que treballen directament amb els col·lectius més vulnerables" i presidit per l'alcalde per tractar aquestes qüestions i fer seguiment de les mesures que prengui l'Ajuntament.