Terrassa vol tenir més protagonisme en la transició energètica

15.12.2020 | 20:35

Un total de 50 ajuntaments de l'Estat, entre ells el de Terrassa, han respost conjuntament a la consulta pública sobre les Comunitats Energètiques plantejada per Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic per traslladar a l'ordenament jurídic espanyol les directrius europees del mercat interior de l'electricitat i les energies renovables. L'objectiu del Ministeri era recaptar l'opinió, tant dels col·lectius i entitats interessades en aquestes comunitats com en les administracions i agents que estiguin potencialment involucrats.

Les directrius actuals de la Unió Europea (UE) estableixen que els països han de garantir, en el seu ordenament nacional, el dret a produir, consumir, emmagatzemar i vendre la pròpia energia renovable de la ciutadania. En elles es contemplen dos models de comunitats locals d'energia: la Comunitat d'Energies Renovables i la Comunitat Ciutadana d'Energia.

Els municipis signants han presentat diverses al·legacions que reclamen anar a un escenari ambiciós de gestió ciutadana i municipalista de l'energia, alhora que argumenten les garanties perquè les Comunitats Energètiques operin sense que afectin la seguretat del sector elèctric.