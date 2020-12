Terrassa i Mataró reclamen la reforma tarifària

16.12.2020 | 09:27

Jordi Ballart i l'alcalde de Mataró, David Bote, es van reunir ahir i van posar en comú la reivindicació històrica d'ambdós municipis per passar a ser zona 2 al sistema tarifari de transport públic. Els dos alcaldes van decidir unir forces per demanar a la Generalitat de Catalunya la reforma del sistema tarifari, però també van intercanviar postures sobre el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que afecta les dues ciutats. Ballart i Bote van parlar també d'infraestructures, mobilitat, aigua, residus, medi ambient, governança, coordinació intermunicipal, indústria, ocupació, habitatge i demografia. Es van centrar en les polítiques que han posat en marxa per fer front a la crisi econòmica i social ocasionada per la situació d'emergència sanitària. La trobada s'emmarcava en l'objectiu d'intentar crear un marc de coordinació de projectes locals "amb visió metropolitana".