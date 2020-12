Tallers sobre gestió emocional i bon ús de les TIC davant la Covid

Redacció

15.12.2020 | 20:35

L'Ajuntament, a través del Servei de Joventut i Lleure, organitza aquest mes tres activitats que tenen com a objectiu proporcionar al jovent, a les seves famílies i a les persones que hi treballen eines i recursos per a una millor gestió personal de la situació provocada per la Covid-19. Tots tres tallers s'imparteixen per via telemàtica. Dos dels tallers giren al voltant de les diferents fases de resposta emocional que les persones, joves o no, experimenten en situacions difícils, que comporten pèrdues i renúncies com l'actual. Un està adreçat al jovent i un altre a professionals que treballen amb persones joves. El tercer taller, adreçat a les famílies,...