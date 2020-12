MútuaTerrassa celebra el seu concurs de postals de Nadal MútuaTerrassa celebra el seu concurs de postals de Nadal

15.12.2020 | 20:35

Per divuitè any consecutiu, l'àmbit de servei sociosanitari de MútuaTerrassa ha organitzat el tradicional concurs de postals de Nadal, una iniciativa mitjançant la qual es premien les postals nadalenques realitzades pels residents dels diferents centres de dia i residències geriàtriques, de salut mental i de diversitat intel·lectual gestionades per la Fundació Vallparadís de MútuaTerrassa. La Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Móra la Nova ha estat la guanyadora d'aquesta edició amb la postal "Fils de Nadal". Enguany han estat 18 els centres participants i, a conseqüència de la situació d'excepcionalitat...