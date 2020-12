La portaveu del grup municipal de JxT, Meritxell Lluís. Nebridi Aróztegui La portaveu del grup municipal de JxT, Meritxell Lluís.

"Sorprèn que el govern no sigui el primer interessat a explicar els comptes"

Laura Massallé

15.12.2020 | 20:35

Després que els portaveus dels grups de l'oposició municipal van acceptar dimarts, a contracor, la proposta del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, d'informar dels pressupostos municipals per àrees dijous, en comissió informativa, la portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT), Meritxell Lluís, va reiterar ahir que no és tolerable fer-ho "una hora abans d'enviar el dictamen de pressupostos al ple i a cinc dies de la celebració d'aquest". Lluís no entén que "l'equip de govern no sigui el primer interessat a explicar els pressupostos amb tots els ets i uts". "No sabem de què tenen por. Governar és...