Conduïa sota els efectes de drogues i alcohol i portava estupefaents

16.12.2020 | 04:00

Va rebre tres denúncies en una mateixa intervenció. Agents de la Policia Municipal van denunciar el dilluns un conductor que va donar positiu en alcohol i altres drogues i, a més, portava substàncies estupefaents: un porro i una bosseta amb maria. A les 3.15 de la tarda, una dotació policial va aturar el vehicle en un control de trànsit rutinari disposat a l'avinguda del Tèxtil, a la confluència amb el carrer de Colom. Segons la policia, el conductor presentava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol o altres drogues. Els agents li van realitzar una primera prova d'alcoholèmia, amb resultat negatiu, i seguidament un drogo-test, amb resultat positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. Els agents locals van escorcollar a l'implicat i el cotxe i van intervenir al conductor un porro d'un pes de 0,8 mil·ligrams i una bossa que contenia marihuana amb el mateix pes. A les 3.50 de la tarda se li va efectuar una segona prova d'alcoholèmia, que aquest cop va donar una taxa positiva de 0,67 mil·ligrams. L'identificat va ser traslladat a la Prefectura per fer les proves de precisió, les quals van donar resultats de 0,70 i 0,64. Els agents van interposar dues denúncies per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, respectivament, i una tercera per tinença d'estupefaents.