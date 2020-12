S'acaba el confinament a Terrassa el cap de setmana S'acaba el confinament a Terrassa el cap de setmana

Josep Arnero

14.12.2020 | 21:11

Finalment la decisió va ser dissabte. Després de dos dies consecutius de convocar i desconvocar rodes de premsa, el Procicat va anunciar dissabte que havia aprovat pel pròxim cap de setmana que el confinament municipal passi a ser comarcal. Així es posa fi a set caps de setmana consecutius en els que la ciutadania de Terrassa no ha pogut sortir dels límits del municipi si no era amb una causa justificada. El Procicat ha realitzat una mínima flexibilització de les mesures restrictives i en cap cas s'anuncia un esperat canvi de fase de la desescalada. En aquests moments sembla que les previsions realitzades el 20 de novembre no es compliran ni de bon tros i que per Nadal continuaran moltes de...