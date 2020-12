La xifra de pacients en les unitats de crítics dels hospitals ha crescut el cap de setmana. Nebridi Aróztegui La xifra de pacients en les unitats de crítics dels hospitals ha crescut el cap de setmana.

La pressió hospitàlaria no baixa

Redacció

14.12.2020 | 21:11

La pandèmia de coronavirus no remet als hospitals de la ciutat, on després del cap de setmana es manté la pressió tant als ingressos com a les unitats de crítics. La xifra global de persones ateses per l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Universitari MútuaTerrassa era ahir de 130, tres més que divendres. Per centres, a l'Hospital de Terrassa hi ha una persona més ingressada en planta (38) i una menys en ingrés domiciliari (2), però la xifra de pacients a l'UCI ha augmentat de 8 a 10 durant el cap de setmana. A Mútua hi ha 65 positius ingressats en planta, dos més que divendres, i 5 persones en hospitalització domiciliària, una xifra que no...