La policia local dissol un partit de futbol a Can Tusell

J. Ll.

14.12.2020 | 21:11

A un establiment de restauració ja el van multar fa poques setmanes pel mateix, per excés d'aforament. La Policia Municipal es va ocupar a fons el passat cap de setmana per a detectar incompliments de les disposicions contra el Covid-19 i va cursar 53 denúncies. En una van ser identificades tres de les trenta persones que jugaven un partit de futbol que va ser dissolt pels agents. Entre el 7 i el 13 de desembre, el cos local va tramitar 83 denúncies per incompliments de les restriccions. D'aquestes 83 sancions, la majoria, 36, van ser imposades a persones que incomplien el toc de queda. En 21 casos els multats van ser els responsables d'establiments que no respectaven alguna de les mesures imposades i 19...