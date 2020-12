Lluís: "Ens sorprèn que el govern no sigui el primer a voler explicar els pressupostos"

L. M.

15.12.2020 | 13:03

Després que els portaveus dels grups de l'oposició municipal van acceptar ahir, a contracor, la proposta del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, d'informar dels pressupostos municipals per àrees dijous, en comissió informativa, la portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT), Meritxell Lluís, ha reiterat avui que "no és de rebut" fer-ho "una hora abans d'enviar el dictamen de pressupostos al ple i a cinc dies de la celebració d'aquest".

Lluís no entén que "l'equip de govern no sigui el primer a voler explicar el detall dels pressupostos". "No sabem de què tenen por. Governar és prendre partit, és prendre decisions", ha dit la regidora, que demana a l'executiu que vagi més enllà del relat polític i les grans partides pressupostàries i detalli prioritats i accions concretes. "Sabem que hi ha coses que no es poden concretar al 100%, però tot no es pot fer; els pressupostos poden ser vius però no infinits", ha destacat la portaveu de JxT, que també insta el govern municipal a executar els acords de ple i a obrir grans espais de col·laboració i diàleg amb tots els grups polítics.