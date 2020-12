Jordi Ballart i l'equip d'alcaldia, confinats

15.12.2020 | 14:26

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, està confinat per possible coronavirus després de conèixer aquest matí que un membre de l'equip d'alcaldia ha donat positiu de la Covid-19. En rebre la notificació i seguint els protocols sanitaris, tant Ballart com la resta de l'equip d'alcaldia, cinc persones, han iniciat el confinament preventiu a l'espera de la realització de les proves PCR pertinents. Ballart, aquest matí s'havia reunit amb l'alcalde de Mataró, David Bote, juntament amb la tinenta d'alcalde, Lluïsa Melgares, amb anterioritat a desvetllar-se aquest cas positiu.Segons informa l'Ajuntament, Jordi Ballart no té cap síntoma.