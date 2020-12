Un incendi en una fuita de butà i un foc de plàstics

Javier Llamas

14.12.2020 | 21:11

En cap dels dos incidents va haver-hi ferits, però sí una bona dosi de desassossec: per una fuita de gas en un cas i per la possible presència de persones dins de la casa afectada, en l'altre. Bombers i cossos policials degueren intervenir el cap de setmana en dos incendis declarats en sengles edificis dels sectors de Ca n'Anglada i Poble Nou-Zona Esportiva, respectivament.

Eren les 5.18 de la tarda del dissabte quan els serveis d'emergències van rebre les comunicacions d'alerta sobre un incendi en un habitatge situat al carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, en el barri de Ca n'Anglada. Segons la Policiía Municipal, que va comissionar tres dotacions, el foc s'havia generat en dues bombones de butà en les quals s'havies produït fuites. Les bombones estaven col·locades en la terrassa de l'immoble.

Agents de la Policia Municipal van tallar el trànsit en la confluència del carrer de Mossèn Àngel Rodamilans amb el de Sant Tomàs mentre els bombers apagaven el foc i revisaven la instal·lació. Una hora després dels avisos, l'incendi estava extingit.

Una casa en ruïnes

El diumenge, a la una de la tarda, una unitat policial va informar la seva central d'un incendi que s'havia declarat al carrer del Terque, al costat del d'Eduardo Marquina, a Poble Nou-Zona Esportiva. No es descartava que hi hagués algú dins de l'edifici, que, segons fonts dels serveis d'emergències, era una casa en ruïnes. No hi havia persones ferides ni intoxicades per inhalació de la fumera, densa, perquè s'havia generat en un incendi de plàstics.

Pel que sembla, el foc estava localitzat en un pati exterior. Un arquitecte va inspeccionar l'estat de l'immoble i va dictaminar el seu tancament. La intervenció de Bombers va durar una hora i mitja.

El diumenge a la nit va cremar part de la instal·lació d'una caldera al carrer de Núria i el dissabte, a les cinc de la matinada, un ventilador en una nau al carrer de Màlaga. Uns vigilants van apagar aquest foc.