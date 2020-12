Els instituts Jaume Cabré i Terrassa, entre els seleccionats per participar a RetoTech

15.12.2020 | 11:31

L'INS Terrassa i l'Institut Jaume Cabré de la nostra ciutat han estat seleccionats per a participar a RetoTech, un certamen de robòtica de la Fundació Endesa que compta amb la col·laboració del Departament d'Educació. En la convocatòria s'anunciaven 20 places disponibles, però finalment, han estat 30 els centres escollits arreu de tota Catalunya a causa de l'alt grau de participació i interès que ha generat entre la comunitat educativa.

RetoTech és un projecte de caràcter formatiu que fomenta l'emprenedoria tecnològica. El programa planteja un repte al personal docent i als estudiants dels centres educatius participants per tal que desenvolupin iniciatives tecnològiques innovadores encaminades a resoldre necessitats reals del seu entorn escolar o social. Per fer-ho, la Fundació Endesa els facilitarà 10 kits de robòtica basats en la plataforma de software i hardware Arduino (ZUM kit) i una impressora 3D Witbox Go!. Així mateix, els professors del centre rebran formació online i seguiment continuat a través de la plataforma de formació de RetoTech Fundació Endesa, amb el suport de l'equip de BQ Educació.