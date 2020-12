Ciutadans vol augmentar en un deu per cent la plantilla de la Policia Municipal. Nebridi Aróztegui Ciutadans vol augmentar en un deu per cent la plantilla de la Policia Municipal.

Cs demana més policies municipals i ajuts als locals d'oci per a la ventilació

Santi Palos

14.12.2020 | 21:11

La plantilla de la Policia Municipal està formada actualment per 324 agents. Ciutadans (Cs) creu que "haurien d'estar entre els 360 i els 393, segons els barems", i al ple municipal de desembre proposarà que s'aprofiti l'aixecament de les restriccions en matèries pressupostàries als ajuntaments per incrementar-la en un deu per cent. Una mesura que alleugeraria el "dèficit crònic" d'efectius, i que resulta necessària "en aquests moments en què hi ha problemes de seguretat a la Maurina, Ca n'Anglada, Can Parellada o altres barris de Terrassa", assenyala David Aguinaga. Aquesta és una de les cinc propostes de resolució que Cs portarà...