Caiguda de tanques i revisions de façanes per la ventada de dissabte

15.12.2020 | 04:00

Els serveis d'emergències van realitzar diverses intervenciones pels efectes de la ventada de dissabte a Terrassa. Els bombers van efectuar, almenys, tres sortides entre les 9.30 del matí i les 12.30 del migdia. Al Raval de Montserrat van caure tanques d'una obra i els bombers van delimitar la zona afectada. Al carrer del Camí de Castellar van revisar un envà pluvial que s'havia mogut però, segons els bombers, no corria perill de caure. Una altra intervenció va tenir lloc al carrer de Galileu, on una dotació del cos d'emergències va despenjar el rètol d'una gestoria per a evitar el seu despreniment per l'acció del vent.