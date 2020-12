C's vol més agents de Policia Municipal

S.P.

14.12.2020 | 12:23

El grup municipal de Ciutadans (Cs) presentarà al ple de desembre una proposta per tal d'incrementar els efectius de la Policia Municipal. El regidor de Cs David Aguinaga ha explicat aquest matí, en roda de premsa, que l'aixecament en les restriccions en matèria pressupostària de l'Ajuntament és una oportunitat per esmenar el dèficit d'agents de la Policia Municipal, que actualment són 324, i "i haurien de ser entre 360 i 393". Al ple d'aquest mes, Cs també presentarà la proposta de creació d'ajuts per a la millora de la ventilació en els establiments d'hoteleria, i d'altres en suport de les escoles bressol privades, la implantació de la tecnologia 5G a Terrassa, i que les entitats puguin fer servir durant l'any 2021 els diners de subvencions que no han gastat al llarg d'aquest 2020.