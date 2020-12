Puja la Rt i es manté la pressió als hospitals

Laura Hernández

11.12.2020 | 21:10

La velocitat de transmissió de la Covid-19 continua pujant a nivells preocupants a Terrassa, segons les dades que recull el portal DadesCovid.cat. A finals d'aquesta setmana, l'indicador Rt, que marca la velocitat de propagació del virus, se situa ja en l'1,34.

La taxa reflecteix la velocitat del virus i calcula quantes infeccions noves pot provocar un contagi. Per sota d'1, la pandèmia remet. Per sobre d'1, continua creixent de manera exponencial.

És precisament la situació que es dóna a Terrassa, on la Rt a 1,34 està molt per sobre de la mitjana catalana, que ahir era de 0,96. La tendència a Catalunya és descendent, mentre que a la ciutat no ha deixat de créixer les darreres setmanes. Fa quinze dies, el 30 de novembre, la RT era del 0,98 a Terrassa.

Pel que fa al risc de rebrot, a la ciutat també continua escalant posicions fins a situar-se als 263. Des de l'inici de la pandèmia la ciutat acumula 10.890 positius i 390 defuncions. Mentre la velocitat de propagació del virus continua creixent a la ciutat, la situació als hospitals no acaba de millorar.

Un total de 127

Ahir la xifra de persones ingressades a Mútua i a l'Hospital de Terrassa era de 127, una mica inferior a la de fa una setmana, quan els ingressos eren de 134 pacients. Els pacients en situació crítica no varien gaire. Vint persones restaven ahir a les unitats de cures intensives i a les àrees de semicrítics dels hospitals egarencs.

A l'Hospital de Terrassa ahir divendres atenien 37 pacients amb covid ingressats en planta -cinc menys que a principis de setmana- i dues persones en hospitalització domiciliària. Els positius a l'UCI eren 8, la mateixa xifra de dimecres i un pacient menys que a principis de setmana.

A l'Hospital Universitari MútuaTerrassa la dada de pacients en planta ha baixat aquesta setmana de 66 a 63, als que cal sumar 5 positius en hospitalització domiciliària. A Mútua, la xifra de pacients en estat crític baixa de 7 a 5 aquesta setmana, però puja de 5 a 7 ingressats a semicrítics.